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19:00, 26 сентября 2024 года

Для орловских школьников провели "Урок цифры".

Темой занятия стал искусственный интеллект.



В Орловском округе состоялся "Урок цифры" для старшеклассников. Занятие прошло в рамках национального проекта "Цифровая экономика", а главной темой стал искусственный интеллект. 

Ученица образовательного центра "Созвездие Орла" Ульяна Поддуева поделилась своими мыслями о выбранном направлении: "Я считаю, что создание собственного чат-бота GPT, который будет помогать людям уточнять интересующие их вопросы, - это очень перспективное и увлекательное занятие".

В ходе урока школьники узнали об алгоритмах работы нейросети, а также научились формулировать запросы и составлять инструкции. Учащиеся отметили, что искусственный интеллект становится нашим надежным помощником и ключевым ресурсом, а умение грамотно работать с ним - основой для успешной профессиональной деятельности.


Елена Степовая
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