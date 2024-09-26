В Орловской области ожидают дожди на выходных

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15:30, 26 сентября 2024 года
В Орловской области ожидают дожди на выходныхОсадки будут кратковременными.
Фото: архив
Антициклон с центром над Самарой определяет погоду в Орловской области. Температура останется достаточно высокой для конца сентября. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.
– В ночь с пятницы на субботу и в субботу днем небольшие кратковременные дожди, которые существенно не изменят температурный режим, - отметили в орловском Гидрометцентре.
В субботу 28 сентября также местами ожидаются небольшие кратковременные осадки, ветер южный 8-13 м/с, температура днем +22-27 тепла, ночью +12-17.
В воскресенье 29 сентября преимущественно без дождей. Ветер 8-13 м/с, температура днем +23-25, ночью +12-14.
Сергей Силаев
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