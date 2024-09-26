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18:00, 26 сентября 2024 года Больше двух тысяч орловцев пострадали от укусов клещей Статистику привели в региональном Роспотребнадзоре.





В 2024-м году в больницы с укусами клещей обратились 2009 человек, включая 645 детей. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Клещевым боррелиозом заболели больше двух десятков человек.



Среди снятых с людей клещей возбудители боррелиоза нашли у 18,5% паразитов. Гранулоцитарным анаплазмозом человека оказались заражены 6,6% клещей.





Артем Ежаков



