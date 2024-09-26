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18:30, 26 сентября 2024 года Военные медики поблагодарили орловских волонтеров Полевым госпиталям помогает Добровольческое подразделение "Стерильность – фронту".



Фото: скриншот из видео Орловской митрополии

Военные медики и бойцы СВО поблагодарили волонтеров подразделения "Стерильность-фронту" Свято-Троицкого прихода Орла. Эти люди усиленно трудятся, изготавливая медицинские принадлежности для нужд полевых госпиталей.



Кроме того, в добровольческой помощи участвуют волонтеры из Троснянского подразделения и Орловской клинической больницы, которые отправляют уже готовые стерильные материалы в медицинские отряды. Помимо этого, добровольцы передают продукты питания и одежду, пошитую в их мастерских, а также рюкзаки для военнослужащих.



Недавно бойцы, находящиеся в зоне СВО, и медики отдельных медицинских отрядов записали видеообращение, в котором выразили свои искреннюю признательность и благодарность орловским добровольцам. Об этом сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.





Сергей Мерцалов



