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16:30, 26 сентября 2024 года Губернатор поблагодарил орловских футболистов за игру с "Соколом" ФК "Орел" проиграл в матче ФОНБЕТ Кубка России.





Видео: тг-канал "Телеграммы из Орла"

Губернатор Орловской области Андрей Клычков поддержал орловских футболистов после поражения на своем поле в кубке России. Матч против саратовского "Сокола" состоялся 25 сентября и завершился со счетом 2:3 в пользу гостей.



– Понятно, хотелось победить. Но сегодня настоящие мужики показали настоящий футбол. Все трибуны встали и кричали "молодцы" Новые победы у вас еще впереди! - обратился в раздевалке к спортсменам глава региона.



После поражения ФК "Орел" завершил свое выступление в кубке России. Следующий матч в рамках Второй лиги "Б" пройдет 29 сентября. Соперником станет "Салют" из Белгорода.





Сергей Силаев



