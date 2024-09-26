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17:30, 26 сентября 2024 года

В Орловской области планируют создать "Зубропарк" и музей ратной славы

Тему обсудили на совещании с главами районов.

Фото: архив "Вестей"

В Орловской области может появиться "Зубропарк" и музей ратной славы орловского края. Такая информация прозвучала 26 сентября на совещании губернатора с главами районов в областной администрации.

Для многих районов туризм может стать драйвером развития, - сказал Андрей Клычков.

Проект загородного парка семейного и активного экоотдыха "Зубропарк" занял пятое место в голосовании за перспективные проекты развития регионов, проведенного проектом "Достижения.РФ". Еще одним проектом может стать музейный комплекс ратной славы орловского края в областном центре. Обе разработки представлены руководству ВЭБ.РФ. Начата проработка оптимальных алгоритмов.

Напомним, что 27 сентября глава региона встретится с министром культуры РФ. Андрей Клычков и Ольга Любимова обсудят Судбищенскую битву и поддержку регионального туризма.


Сергей Силаев
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