Орлу дадут деньги на возведение инфекционного корпуса больницы Боткина
Федеральный центр согласовал финансирование.
В Орле появится новый отдельный инфекционный корпус больницы имени Боткина. Губернатор Андрей Клычков сообщил на совещании с главами муниципальных образований, что федеральный центр согласовал выделение средств на строительство.
Глава региона поблагодарил президента и правительство за поддержку, отметив, что осталось дождаться принятия федерального бюджета. «Орелгосзаказчику» поручено заняться подготовкой документов на участие в тендере.