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14:22, 26 сентября 2024 года ФК "Орел" завершил выступление в Кубке России "Зелено-белые" уступили саратовскому "Соколу" из Первой лиги.







ФК "Орел" завершил свое выступление в FONBET Кубке России, потерпев поражение от саратовского "Сокола".



Встреча четвертого раунда "Пути регионов" состоялась 25 сентября на стадионе имени Ленина. За игрой наблюдали восемь тысяч болельщиков.



На перерыв команды ушли при счете 2:0 в пользу гостей. В начале второй сорокапятиминутки "Орел" отыграл один гол, но вскоре пропустил третий. Ближе к концу матча в ворота саратовцев влетел еще один мяч, но больше счет не изменился.





Антон Сорокин



