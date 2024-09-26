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14:00, 26 сентября 2024 года В Орловскую область поступило 100 тысяч доз вакцины от гриппа Партия препарата пришла раньше срока.





В Орловскую область раньше срока поступило 100 тысяч доз вакцины от гриппа. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".



В регион прибыли детская и взрослая вакцина "Совигрипп" и взрослая вакцина "Флю-М". Прививку уже можно сделать в больницах.



На данный момент вакцинировались порядка 73 тысяч орловцев.



Тем временем, заболеваемость ОРВИ и COVID-19 в Орловской области продолжает расти. На прошлой неделе к медикам обратились больше шести тысяч человек, COVID-19 нашли у 512 человек.





Артем Ежаков



