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11:45, 26 сентября 2024 года

Глазуновского чиновника оштрафовали за игнорирование аварийного дома

Он заплатит 400 тысяч рублей.


Видео: СУ СК России по Орловской области

Первого заместителя главы администрации Глазуновского района оштрафовали на 400 тысяч рублей за злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог, сообщили в СУ СК России по Орловской области.

Как удалось доказать следствию и обвинению, чиновник, будучи ответственным за расселение аварийного жилья в Глазуновке, знал, что один из домов имеет признаки аварийности, но не организовал работу комиссии для оценки соответствия жилья установленным требованиям и проверки его состояния.

Также мужчина подписал заключение, содержащее ложные сведения о необходимости только ремонта кровли, зная, что заседание комиссия не проводила и такого решения не выносила. Обвиняемый нарушил жилищные права 17 проживающих в доме граждан, включая несовершеннолетних и инвалидов.

Как ранее сообщали в прокуратуре, дом все же признали аварийным, идет работа по переселению.


Артем Ежаков
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