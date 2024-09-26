Тротуар возле городского парка Орла станет шире

|
|четверг 26.09.2024 14:22:58
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
11:15, 26 сентября 2024 года
Тротуар возле городского парка Орла станет ширеРаботы на улице Максима Горького должны закончить за 15 дней.
Фото: пресс-служба мэрии Орла
Тротуар возле городского парка Орла на улице Максима Горького станет шире. Контракт заключен 23 сентября и должен быть завершен за 15 дней, сообщили в мэрии.
В рамках ремонта уложат полкилометра тротуарной плитки и бортового камня. Это позволит расширить тротуар для проведения качественной механизированной уборки.
Напомним, что ремонт тротуара на улице Горького в Орле не связан с демонтажем забора городского парка. Об этом ранее рассказали сотрудники самого учреждения.
Артем Ежаков
|
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.