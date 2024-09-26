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11:15, 26 сентября 2024 года Тротуар возле городского парка Орла станет шире Работы на улице Максима Горького должны закончить за 15 дней.



Фото: пресс-служба мэрии Орла

Тротуар возле городского парка Орла на улице Максима Горького станет шире. Контракт заключен 23 сентября и должен быть завершен за 15 дней, сообщили в мэрии.



В рамках ремонта уложат полкилометра тротуарной плитки и бортового камня. Это позволит расширить тротуар для проведения качественной механизированной уборки.



Напомним, что ремонт тротуара на улице Горького в Орле не связан с демонтажем забора городского парка. Об этом ранее рассказали сотрудники самого учреждения.





Артем Ежаков



