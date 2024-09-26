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10:41, 26 сентября 2024 года

В Орловской области отремонтируют дорогу от Колпны до Долгого

В порядок приведут 17 километров трассы.


В комментариях под одним из последних прямых эфиров губернатора Орловской области Андрея Клычкова местный житель поинтересовался, запланирован ли ремонт дороги, соединяющей два райцентра. Ответ последовал от официального аккаунта департамента дорожного хозяйства региона.

Из ответа следует, что маршрут проходит по дороге регионального значения "Глазуновка – Малоархангельск – Колпна – Долгое". В 2024 году планируется ремонт с помощью денег, выделенных ранее на содержание трассы. Эти работы продолжат до наступления плохой погоды.

А в 2025 году в планах отремонтировать 17 километров дороги в двух районах: 9,1 километра в Должанском и 7,9 – в Колпнянском.


Сергей Силаев
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