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10:11, 26 сентября 2024 года Темпы ремонта котельной в 909-м квартале Орла выросли Один котел обещают запустить в районе 5 – 10 октября.



Фото: социальные сети Михаила Вдовина

Депутаты проинспектировали ход ремонта котельной в 909-м квартале Орла. Первый заместитель председателя областного совета Михаил Вдовин сообщил об итогах выездной проверки.



По словам первого вице-спикера, темпы ремонта выросли, рабочих на месте хватает.

"Один котел обещают запустить в районе 5 – 10 октября. По заверению специалистов, это позволит начать отопительный сезон. В последующем будет проведена пусконаладка на двух оставшихся котлах", – отметил Вдовин. Также депутат привел слова заместителя мэра города по ЖКХ Сергея Филатова, который заверил, что дома к отопительному сезону подготовлены, а отопительный сезон начнется в плановом порядке.











Артем Ежаков



