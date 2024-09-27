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8:00, 27 сентября 2024 года Орловца отправили на исправительные работы за неуплату алиментов Мужчина задолжал трем детям более 300 тысяч рублей.





Отец трех детей из Орловского округа отправится на исправительные работы сроком на пять месяцев. Такое наказание назначил суд.



Мужчина долгое время не выплачивал деньги, а если и переводил средства, то нерегулярно. Зачастую сумма не покрывала ту, которую орловец должен был выплачивать. Таким образом накопился долг в более чем 300 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УФССП России по Орловской области.



Орловца предупреждали об административной и уголовной ответственности, однако мужчина не устраивался на работу и не оказывал детям должной помощи. В итоге ему назначили 20 часов исправительных работ, но не помогло.

– В результате в отношении должника было возбуждено уголовное дело. Суд назначил гражданину наказание в виде пяти месяцев исправительных работ, – сообщили в пресс-службе ведомства. Сейчас мужчина трудится, а задолженность уменьшает с помощью заработка на исправительных работах.





Сергей Силаев



