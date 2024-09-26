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9:37, 26 сентября 2024 года В Орле после пала травы едва не сгорел дом 25 сентября у пожарных было много вызовов, связанных с тушением сухостоя, мусора и термоточек.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

25 сентября у орловских пожарных было много вызовов, связанных с тушением сухостоя, мусора и термоточек. По сообщению регионального управления МЧС России, последние общей площадью в четыре гектара подтвердились в Покровском районе и Орловском округе. Горящую траву оперативно потушили.



Также пожарные тушили сухую траву в двух садовых товариществах. В полдень она и хозпостройка горели в СНТ "Солнышко" в Урицком районе. Трава выгорела на площади в один гектар.



В четвертом часу дня аналогичный вызов поступил из СНТ "Ягодка" в Орле. В итоге выгорела трава на площади в пять гектаров, также пострадал дом и несколько хозяйственных строений.



В обоих случаях предполагаемой причиной ЧП стал неконтролируемый пал сухой травы.





Артем Ежаков



