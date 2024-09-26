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9:17, 26 сентября 2024 года В Орле обсудили состояние региональной машиностроительной промышленности Координационный совет прошел на площадке завода "Текмаш".





В Орле обсудили состояние региональной машиностроительной промышленности. Координационный совет прошел 25 сентября на площадке завода "Текмаш". На него собрались представители нескольких десятков предприятий.



Сегодня машиностроительный комплекс региона состоит из 60 крупных и средних предприятий, а также около сотни малых. В нем работают порядка 134 тысяч человек.



На заседании было отмечено, что, несмотря на многочисленные санкции, орловский бизнес активно развивается: найдены новые логистические пути, оптимизированы производственные процессы.



Также лучшие машиностроители были награждены Почетными грамотами министра промышленности и торговли Российской Федерации, почетными грамотами и благодарностями губернатора Орловской области, а также Орловского областного совета народных депутатов.





Анна Вайсергисер



