В Орле обсудили состояние региональной машиностроительной промышленности
Координационный совет прошел на площадке завода "Текмаш".
В Орле обсудили состояние региональной машиностроительной промышленности. Координационный совет прошел 25 сентября на площадке завода "Текмаш". На него собрались представители нескольких десятков предприятий.
Сегодня машиностроительный комплекс региона состоит из 60 крупных и средних предприятий, а также около сотни малых. В нем работают порядка 134 тысяч человек.
На заседании было отмечено, что, несмотря на многочисленные санкции, орловский бизнес активно развивается: найдены новые логистические пути, оптимизированы производственные процессы.
Также лучшие машиностроители были награждены Почетными грамотами министра промышленности и торговли Российской Федерации, почетными грамотами и благодарностями губернатора Орловской области, а также Орловского областного совета народных депутатов.