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21:15, 25 сентября 2024 года

Орловская область стала площадкой для Всероссийского семейного совета

Проект направлен на развитие и поддержку семейного предпринимательства.



В год семьи Орловская область стала местом проведения для 16-го Всероссийского семейного совета. Это специальный проект, направленный на развитие и поддержку семейного предпринимательства. В Орле он проходит впервые. В течение четырех дней почти 50 семейных компаний из разных уголков страны будут обмениваться практическим опытом, участвовать в сессиях и тренингах.

Орловщина была выбрана для проведения этого мероприятия не случайно. В 2023 году малый бизнес внес около трех миллиардов рублей в доходную часть бюджета нашего региона. А уже за первое полугодие 2024 года эта цифра увеличилась на треть.

Как отметил губернатор Андрей Клычков, это результат кропотливой работы не только органов власти и муниципалитетов, но и самого бизнеса. В настоящее время семейное предпринимательство приобретает особое значение, поскольку все члены семьи вовлечены в общее дело.

Семейные подряды со всей страны проведут в Орле еще два дня. А в октябре они встретятся в Сочи на 17-м Всероссийском семейном совете.


Екатерина Габова
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