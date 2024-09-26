четверг 26.09.2024 06:05:42 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

20:37, 25 сентября 2024 года

ФК "Орел" уступил в "птичьем" дерби

Орловская команда потерпела поражение от саратовского "Сокола".

Фото: ФК "Орел"

Футбольный клуб "Орёл" завершил свое выступление в Кубке России, потерпев поражение от саратовского "Сокола" со счетом 2:3. Встреча состоялась 25 сентября на стадионе имени Ленина. 

Первый тайм прошел с преимуществом "Сокола". На 14-й минуте счет открыл Шпитальный, а на 28-й отличился Самко.

Во втором тайме орловцы попытались отыграться, забив два гола. На 50-й минуте сетку ворот соперника поразил Хмелевской, а на 73-й - Дмитриев. Однако, решающим стал гол Шпитального на 63-й минуте, который поставил точку в этом противостоянии.

Следующий матч "зелено-белые" проведут в воскресенье, 29 сентября, на своем поле. Соперником станет белгородский "Салют". Игра пройдет в рамках Второй лиги "Б".


Сергей Мерцалов
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.