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20:37, 25 сентября 2024 года ФК "Орел" уступил в "птичьем" дерби Орловская команда потерпела поражение от саратовского "Сокола".



Фото: ФК "Орел"

Футбольный клуб "Орёл" завершил свое выступление в Кубке России, потерпев поражение от саратовского "Сокола" со счетом 2:3. Встреча состоялась 25 сентября на стадионе имени Ленина.



Первый тайм прошел с преимуществом "Сокола". На 14-й минуте счет открыл Шпитальный, а на 28-й отличился Самко.



Во втором тайме орловцы попытались отыграться, забив два гола. На 50-й минуте сетку ворот соперника поразил Хмелевской, а на 73-й - Дмитриев. Однако, решающим стал гол Шпитального на 63-й минуте, который поставил точку в этом противостоянии.



Следующий матч "зелено-белые" проведут в воскресенье, 29 сентября, на своем поле. Соперником станет белгородский "Салют". Игра пройдет в рамках Второй лиги "Б".





Сергей Мерцалов



