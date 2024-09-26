Орловская команда потерпела поражение от саратовского "Сокола".
Фото: ФК "Орел"
Футбольный клуб "Орёл" завершил свое выступление в Кубке России, потерпев поражение от саратовского "Сокола" со счетом 2:3. Встреча состоялась 25 сентября на стадионе имени Ленина.
Первый тайм прошел с преимуществом "Сокола". На 14-й минуте счет открыл Шпитальный, а на 28-й отличился Самко.
Во втором тайме орловцы попытались отыграться, забив два гола. На 50-й минуте сетку ворот соперника поразил Хмелевской, а на 73-й - Дмитриев. Однако, решающим стал гол Шпитального на 63-й минуте, который поставил точку в этом противостоянии.
Следующий матч "зелено-белые" проведут в воскресенье, 29 сентября, на своем поле. Соперником станет белгородский "Салют". Игра пройдет в рамках Второй лиги "Б".