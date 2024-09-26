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20:30, 25 сентября 2024 года

Делегация из ЦФО проверила работу орловских лесников

С начала 2024 года в Орловской области не зафиксировали ни одного лесного пожара.



В Мценском районе Орловской области сотрудники лесного хозяйства формируют минерализованные полосы. В муниципалитете 28 тысяч гектаров леса. Работу по предотвращению лесных пожаров приехала проверить делегация из Центрального федерального округа по поручению федерального правительства.

Задача, конечно, посмотреть по-максимуму. Проверять будем наиболее горимые и лесные районы, - отметил заместитель начальника департамента лесного хозяйства по ЦФО Алексей Чернышов.

По словам начальника управления лесами Орловской области Александра Насонова, в планах устройство 2,5 тысячи минерализованных полос, 33 километров противопожарных дорог, шлагбаумов, стендов. Такая профилактика препятствует переходу огня в лес с полей.

С начала 2024 года в Орловской области не зафиксировали ни одного лесного пожара. Свой вклад в это внесли и лесничие.


Антон Сорокин
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