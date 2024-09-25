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20:00, 25 сентября 2024 года В Орле состоялась ярмарка вакансий Ее организовал Единый центр занятости населения Орловской области.



Фото: департамент соцзащиты Орловской области

24 сентября в Орле состоялась первая ярмарка вакансий, организованная после объединения центров занятости населения Орловской области в единую структуру. Мероприятие прошло на площадке территориального центра занятости населения Заводского района.



На ярмарке были представлены вакансии от предприятий промышленной и социальной сфер региона. Орловцы узнали об уровне предлагаемой заработной платы, а также пообщались с представителями отделов кадров. Соискатели работы сразу получали приглашение на собеседование для дальнейшего трудоустройства.



Наибольший интерес у посетителей вызвали вакансии рабочих профессий, такие как плотник, кровельщик, электрогазосварщик и слесарь-сантехник. Всего ярмарку вакансий посетило около 100 человек. Об этом сообщает инфопортал Орловской области.





Сергей Мерцалов



