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7:37, 26 сентября 2024 года

26 сентября православные орловцы отмечают "осеннюю Пасху"

Что можно и что нельзя делать в этот день: народные приметы.

Фото: Ольга Супонева

26 сентября в русской православной церкви чтится память освещения храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Этот день иначе называется "осенней Пасхой". Какие традиции есть у верующих и какие приметы по народному календарю? Что нельзя и что можно делать 26 сентября 2024? Рассказываем. 

Праздник Воскресения Словущего установлен в честь освящения храма на Голгофе - горе, где был распят Спаситель. В храмах, посвященных празднику, 26 сентября по новому стилю принято совершать богослужение Пасхальным чином, отсюда и название - "осеняя Пасха". Все храмы Воскресения Христова отмечают престольный праздник.

Наши предки верили в разные приметы, связанные с этим днем. Не принято заниматься уборкой, много смеяться и веселиться - иначе придется слезы лить. Если идет дождь, то полезно промокнуть под ним, точнее - намочить голову. Это поможет избавиться от негативных мыслей, придаст сил. Дождь на 26 сентября говорит и о хорошем урожае на будущий год, а красная луна предвещает ветреную погоду.


Ольга СУПОНЕВА
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