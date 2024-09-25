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17:26, 25 сентября 2024 года В Орловском округе ликвидируют крупное возгорание сухой травы На месте ЧП работают несколько пожарно-спасательных подразделений из города Орла.



Фото: скриншот из видео ГУ МЧС России по Орловской области

В районе села Леженки Орловского муниципального округа спасатели борются с возгоранием сухой травы. На месте происшествия работают несколько пожарно-спасательных подразделений из города Орла.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, в настоящее время идет ликвидация нескольких очагов пожара. Основная цель - не допустить распространения огня на дачные дома.





Сергей Мерцалов



