В Орловском округе ликвидируют крупное возгорание сухой травы

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17:26, 25 сентября 2024 года
В Орловском округе ликвидируют крупное возгорание сухой травыНа месте ЧП работают несколько пожарно-спасательных подразделений из города Орла.
Фото: скриншот из видео ГУ МЧС России по Орловской области
В районе села Леженки Орловского муниципального округа спасатели борются с возгоранием сухой травы. На месте происшествия работают несколько пожарно-спасательных подразделений из города Орла.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, в настоящее время идет ликвидация нескольких очагов пожара. Основная цель - не допустить распространения огня на дачные дома.
Сергей Мерцалов
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