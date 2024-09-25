среда 25.09.2024 20:10:54 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

17:00, 25 сентября 2024 года

В Орловской области выявили опасные пешеходные переходы вблизи школ

Рядом с учебными заведениями отсутствуют светофоры.

Фото: скриншот из видео "Народного фронта" Орловской области

В Орловской области обратили внимание на проблемы, связанные с безопасностью на пешеходных переходах возле ряда школ. В частности, речь идет об учебных заведениях в Малоархангельске и Сосково.

- С 2015 года более 90% образовательных учреждений в Орле были оснащены необходимыми средствами регулирования дорожного движения. Однако в некоторых муниципалитетах региона еще остались школы, требующие дополнительных мер по обеспечению безопасности, - отметили в "Народном фронте" Орловской области. 

Во время поездки в Малоархангельск и Сосково активисты обнаружили, что, несмотря на наличие разметки, ограждений и дорожных знаков, возле школы №2 в Малоархангельске и школы в Сосково по улице Ленина, 20, отсутствуют светофоры Т7.

- Этот светофор является обязательным по действующим стандартам и необходим для улучшения видимости пешеходного перехода в темное время суток, - рассказали представители "Народного фронта". Они обратились в администрации районов с просьбой установить светофоры Т7 на пешеходных переходах вблизи указанных школ.



Сергей Мерцалов
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.