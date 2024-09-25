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17:00, 25 сентября 2024 года В Орловской области выявили опасные пешеходные переходы вблизи школ Рядом с учебными заведениями отсутствуют светофоры.



Фото: скриншот из видео "Народного фронта" Орловской области

В Орловской области обратили внимание на проблемы, связанные с безопасностью на пешеходных переходах возле ряда школ. В частности, речь идет об учебных заведениях в Малоархангельске и Сосково.



- С 2015 года более 90% образовательных учреждений в Орле были оснащены необходимыми средствами регулирования дорожного движения. Однако в некоторых муниципалитетах региона еще остались школы, требующие дополнительных мер по обеспечению безопасности, - отметили в "Народном фронте" Орловской области.



Во время поездки в Малоархангельск и Сосково активисты обнаружили, что, несмотря на наличие разметки, ограждений и дорожных знаков, возле школы №2 в Малоархангельске и школы в Сосково по улице Ленина, 20, отсутствуют светофоры Т7.



- Этот светофор является обязательным по действующим стандартам и необходим для улучшения видимости пешеходного перехода в темное время суток, - рассказали представители "Народного фронта". Они обратились в администрации районов с просьбой установить светофоры Т7 на пешеходных переходах вблизи указанных школ.







Сергей Мерцалов



