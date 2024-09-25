В Орле отремонтировали дорогу на Советской

Обновление полотна обошлось бюджету в 16 миллионов рублей.
Фото: Департамент дорожного хозяйства Орловской области
В областном центре завершился ремонт дороги на улице Советской. На работы, проведенные в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", потратили 16 миллионов рублей.
Подрядчик выполнил все работы в полном объеме, сообщили в департамента транспорта региона. Специалисты отфрезеровали старое покрытие, уложили выравнивающий и верхний слои полотна, расширили зону парковки и нанесли разметку.
Протяженность участка составила 1,2 километра. Сейчас проходит приемка.