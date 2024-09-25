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18:11, 25 сентября 2024 года

Москвичка открыла в Орловской области бизнес благодаря соцконтракту

Светлана Писарева выращивает томаты, баклажаны, салаты, огурцы и перцы особенных сортов.



Шесть лет назад Светлана Писарева и ее муж решили покинуть шумную столицу и переехать в Глазуновский район Орловской области. С собой они привезли идею заниматься выращиванием зелени и овощей. Начали они с лука, и дело пошло в гору. Расшириться семье помог социальный контракт. 

- Мы уже полностью обеспечили своей продукцией Орел и Курск, а излишки отправляем в Воронеж, - рассказала Светлана.

Чтобы оформить документы для поддержки, они обратились в местную администрацию. Там их уже знали как добросовестных и ответственных граждан, поэтому не могли отказать. В результате семья получила дополнительные несколько соток земли, на которых выращивают томаты, перец и баклажаны. 






Александра Бахтина
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