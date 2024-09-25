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17:45, 25 сентября 2024 года Орловские госавтоинспекторы помогли роженице попасть в перинатальный центр Благодаря им женщина смогла родить в безопасных условиях и с врачебной помощью.



Фото: УМВД России по Орловской области

Орловские госавтоинспекторы помогли роженице попасть в перинатальный центр. Старшие лейтенанты Артем Звягинцев и Сергей Дмитриевский ночью дежурили на автодороге "Орел – Тамбов", когда к ним обратился один из проезжающих водителей. Он вез в больницу родственницу, у которой раньше срока начались роды.



Автоинспекторы, включив проблесковые маячки, быстро помогли женщине доехать до ОПЦ, попутно предупредив медиков о ситуации. Уже спустя 20 минут после прибытия малышка появилась на свет, рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.









Артем Ежаков



