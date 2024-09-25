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15:28, 25 сентября 2024 года Дети до 16 лет смогут бесплатно посмотреть матч кубка России в Орле Организаторы пропустят их на северную и южную трибуны.



Фото: ФК "Орел"

Вечером 25 сентября ФК "Орел" встретится с ФК "Сокол" в рамках кубка России по футболу. В связи с ажиотажным спросом на матч внесены изменения при посещении матча.



Так, дети до 16 лет смогут бесплатно пройти на северную и южную трибуны, на западную - дети с родителями купившими на себя билет.



– Поддержим нашу команду и сделаем этот матч самым посещаемым за современную историю клуба! - обратились к болельщикам в соцсетях ФК "Орел".



Напомним, что 25 сентября в Орел приехал кубок России по футболу. Трофей привезли известные футболисты: Игорь Семшов, Александр Филимонов и Дмитрий Хлестов. С кубком и игроками можно будет сфотографироваться.





Сергей Силаев



