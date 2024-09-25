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14:38, 25 сентября 2024 года Под Орлом нашли останки 11 красноармейцев Поисковые работы велись с 19 по 23 сентября.



Фото: УФСИН России по Орловской области

Орловские поисковики в ходе осеннего этапа "Вахты памяти" обнаружили останки 11 солдат Красной Армии. Как сообщили в региональном Управлении ФСИН России, с 19 по 23 сентября они обследовали сельскохозяйственные поля Новосильского района.



- В ходе поисковых работ было локализовано пять объектов, в результате которых были обнаружены и подняты останки 11 воинов Красной Армии. К сожалению, личных подписных вещей и опознавательных знаков обнаружено не было, - уточнили в ведомстве.



В поисковой операции участвовали отряд "Красноармеец" совместно с представителями военно-исторического клуба "Поиск" Академии ФСИН России (Рязань), а также отряды "Память" УФССП России по Орловской области, "Салют" (Залегощь) и сотрудники УФССП России по Тульской области.





Сергей Мерцалов



