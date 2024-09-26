Главная » Новости



10:00, 26 сентября 2024 года Орловца попробуют отучить от пьяной езды обязательными работами Также мужчина поплатился конфискацией машины.





Ливенский районный суд приговорил местного жителя к 300 часам обязательных работ за повторную пьяную езду. Также мужчина поплатился конфискацией машины и двухлетним запретом заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. Об этом сообщили в прокуратуре.



В первый раз за пьяное вождение орловца наказали в мае по административной статье, но уже в июле мужчина снова попался за рулем нетрезвым. В этот раз разбирательство шло уже в рамках уголовного кодекса.





Артем Ежаков



