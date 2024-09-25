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15:00, 25 сентября 2024 года Орловчанка приговорена к пятилетнему заключению за пьяное смертельное ДТП В машине погибла пассажирка осужденной.





Глазуновский районный суд Орловской области приговорил женщину к пяти годам колонии-поселения за смертельное ДТП, совершенное в состоянии алкогольного опьянения. Также ей на год и три месяца запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.



Как рассказали в прокуратуре региона, в августе 2022-го года женщина не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с препятствием. В результате ДТП погибла пассажирка осужденной.





Артем Ежаков



