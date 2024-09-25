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14:23, 25 сентября 2024 года В Орле появится Центр семейного бизнеса В нем будут консультировать предпринимателей и оказывать другие меры господдержки.



Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

В Орле появится Центр семейного бизнеса. Символический ключ от него 25 сентября вручили на выездном Всероссийском семейном совете.



В центре будут консультировать предпринимателей и оказывать другие меры господдержки, включая финансовые, сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".



Всероссийский семейный совет проходит на Орловщине по 28 сентября.





Артем Ежаков



