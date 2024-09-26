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19:00, 25 сентября 2024 года В Орловской области нашли опасную американку Колонию американской белой бабочки в регионе обнаружили впервые.







В Орловской области впервые нашли колонию американской белой бабочки – опасного вредителя, уничтожающего плодовые деревья и кустарники. Особенно страдают яблони, вишни, сливы, шелковица, айва, груши, виноград и грецкий орех. Стоит отметить, что для зеленых насаждений угрозу представляют только гусеницы, а бабочки безвредны.



- Будем разрабатывать программу по борьбе с этим вредителем. Информацию доведем до руководства города Ливны и владельцев приусадебных участков, - сообщила государственный инспектор межрайонного отдела государственного фитосанитарного надзора Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям Надежда Строева.



Карантинную зону общей площадью более 18 тысяч гектаров по вредной американке установили в Ливнах и части Ливенского района. С 25 сентября здесь действует карантинный фитосанитарный режим. Площадь очага составила 3,4 тысячи гектара, буферной зоны – 15 тысяч гектаров.





Анна Вайсергисер



