четверг 26.09.2024 06:05:29 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

19:00, 25 сентября 2024 года

В Орловской области нашли опасную американку

Колонию американской белой бабочки в регионе обнаружили впервые.



В Орловской области впервые нашли колонию американской белой бабочки – опасного вредителя, уничтожающего плодовые деревья и кустарники. Особенно страдают яблони, вишни, сливы, шелковица, айва, груши, виноград и грецкий орех. Стоит отметить, что для зеленых насаждений угрозу представляют только гусеницы, а бабочки безвредны.

- Будем разрабатывать программу по борьбе с этим вредителем. Информацию доведем до руководства города Ливны и владельцев приусадебных участков, - сообщила государственный инспектор межрайонного отдела государственного фитосанитарного надзора Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям Надежда Строева

Карантинную зону общей площадью более 18 тысяч гектаров по вредной американке установили в Ливнах и части Ливенского района. С 25 сентября здесь действует карантинный фитосанитарный режим. Площадь очага составила 3,4 тысячи гектара, буферной зоны – 15 тысяч гектаров.


Анна Вайсергисер
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.