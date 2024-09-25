Полсотни стильных байков проехали по улицам Орла

|
|среда 25.09.2024 20:09:45
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
12:46, 25 сентября 2024 года
Полсотни стильных байков проехали по улицам ОрлаВторое мероприятие Gentleman's Ride состоялось в областной столице.
В Орле состоялся второй благотворительный мотопробег Gentleman's Ride. Организаторы отошли от строго правила, допустив не только классических железных коней, но и спортивных.
Свой транспорт показали порядка 60 человек из Орла, Москвы и Брянска. В этот раз получилась настоящая выставка, где каждый желающий мог почувствовать себя мотолюбителем.
Главная цель мероприятия – благотворительная, участники собирают средства и передают в частном порядке нуждающимся людям.
Анастасия Дорохова
|
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.