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12:46, 25 сентября 2024 года Полсотни стильных байков проехали по улицам Орла Второе мероприятие Gentleman's Ride состоялось в областной столице.







В Орле состоялся второй благотворительный мотопробег Gentleman's Ride. Организаторы отошли от строго правила, допустив не только классических железных коней, но и спортивных.



Свой транспорт показали порядка 60 человек из Орла, Москвы и Брянска. В этот раз получилась настоящая выставка, где каждый желающий мог почувствовать себя мотолюбителем.



Главная цель мероприятия – благотворительная, участники собирают средства и передают в частном порядке нуждающимся людям.











Анастасия Дорохова



