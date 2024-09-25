На Орловщине проходит Всероссийский семейный совет
Выездное заседание пройдет по 28 сентября.
В Орловской области по 28 сентября проходит выездное заседание Всероссийского семейного совета в рамках проекта по развитию и поддержке семейного предпринимательства ТПП РФ "Семейные компании России". В Орел приехали 46 компаний из 19 регионов страны.
Участники обсуждают проблемы, задачи и вызовы, стоящие перед развитием семейного дела, обменяются практическим опытом династий, подготовкой наследников, установят и укрепят деловые связи и контакты.
В рамках заседания в фойе администрации Орловской области выставка компаний региона.