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11:45, 25 сентября 2024 года Колхозный мост в Орле готов на три четверти Работы идут в графике.





В Орле продолжается строительство переправы между Советским и Заводским районами. Колхозный мост готовят к укладке асфальта. Параллельно идут подготовительные работы для установки ливневой канализации.



На переправе ежедневно занято 12 единиц техники и 60 человек. Общая готовность моста составляет 75%. Заявленный срок сдачи – февраль 2025-го года, но строители допускают, что опередят дату.



Новая конструкция будет шире на шесть метров. Переправа получит две полосы движения и два пешеходных тротуара.





Всеволод Трифонов



