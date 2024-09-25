Колхозный мост в Орле готов на три четверти

В Орле продолжается строительство переправы между Советским и Заводским районами. Колхозный мост готовят к укладке асфальта. Параллельно идут подготовительные работы для установки ливневой канализации.
На переправе ежедневно занято 12 единиц техники и 60 человек. Общая готовность моста составляет 75%. Заявленный срок сдачи – февраль 2025-го года, но строители допускают, что опередят дату.
Новая конструкция будет шире на шесть метров. Переправа получит две полосы движения и два пешеходных тротуара.