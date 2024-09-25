В Орле пройдет выставка ретроавтомобилей и предметов времен СССР
Она состоится на территории центра "Патриот-57".
28 сентября на территории центра "Патриот-57" (Дворец культуры железнодорожников) пройдет выставка ретроавтомобилей и предметов времен СССР. Начало – в 11:00. Вход – свободный.
Как сообщили в областной администрации, гости и участники также смогут проверить знания в викторине на тему советских времен и поиграть в настольные игры того времени, сделать снимки в фотозоне и присоединиться к кинопоказу.