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12:30, 25 сентября 2024 года Почти пять тысяч орловских медиков получают специальные соцвыплаты Их размер варьируется от 4,5 тысячи до 50 тысяч рублей.





В 2024-м году чуть больше 4,7 тысячи медицинских работников в Орловской области получают специальные социальные выплаты, сообщает пресс-служба СФР по региону.



Льгота положена медикам первичного звена здравоохранения, ЦРБ и участковых больниц, а также работникам скорой помощи.



Размер выплаты варьируется от 4,5 тысячи до 50 тысяч рублей. Он зависит от вида медучреждения, категории медработника и численности населения в том месте, где находится медучреждение.





Артем Ежаков



