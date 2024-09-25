В Орловской области нашли потерявшуюся в лесу бабушку
Поиск осложнялся тем, что пенсионерка повредила ногу.
Вечером 24 сентября в районе между деревнями Фандеева и Полозовские Дворы Орловского муниципального округа искали 74-летнюю пенсионерку. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Женщина ушла в лес за боярышником еще днем, но в какой-то момент повредила ногу и не смогла идти дальше. Пенсионерке удалось связаться с родственниками, которые позвонили в экстренные службы. С бабушкой постоянно держали связь, для ориентировки использовали сирены служебных машин. Это помогло установить район поисков.
В итоге родные женщину и нашли, а после бабушку отвезли в больницу.