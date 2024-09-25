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11:30, 25 сентября 2024 года Орловская область занимает первое место в ЦФО по сбору рапса Уборочная кампания подходит к концу.





Орловская область занимает первое место в Центральном федеральном округе по валовому сбору рапса.



По состоянию на 23 сентября, в регионе собрано почти 340 тысяч тонн рапса, показатель по сравнению с аналогичной датой 2023 года увеличился на 42 тысячи тонн. Средняя урожайность – 25,8 центнера с гектара. Такие цифры представили в департаменте сельского хозяйства Орловской области.



Всего в области собрано 728 тысяч тонн масличных культур. Напомним, что по итогам прошлого года Орловская область заняла первое место в ЦФО и второе в стране по валовому сбору рапса.





Сергей Силаев



