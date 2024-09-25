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10:12, 25 сентября 2024 года В Орле продолжают ремонт дороги на улице Михалицына Длина участка – 1,7 километра.



Фото: Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области

В Орле продолжается капитальный ремонт дороги на улице Михалицына. Работы ведутся в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".



В 2024 году на ремонт предусмотрено почти 103 миллиона рублей. Рабочие уже выполнили фрезерование, уложили нижний слой из асфальтобетона, демонтировали старый и установили новый бортовой камень.



Помимо этого на улице восстановили коммуникации, установили пять автопавильонов, смонтировали 140 дорожных ограждений, на дороге появилась новая разметка. Сейчас ведутся работы по благоустройству прилегающей территории. По контракту их завершат в 2025 году.





Сергей Силаев



