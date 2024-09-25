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10:03, 25 сентября 2024 года В Орел привезли Кубок России по футболу Трофей прибыл в компании звезд российского футбола: Александра Филимонова, Игоря Семшова и Дмитрия Хлестова.



Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

В Орел привезли Кубок России по футболу. Трофей прибыл в компании звезд российского футбола: Александра Филимонова, Игоря Семшова и Дмитрия Хлестова.



Напомним, что 25 сентября в 18:30 на стадионе Ленина в Орле прозвучит стартовый свисток матча четвертого раунда "Пути регионов" FONBET Кубка России между ФК "Орел" и саратовским "Соколом" из Первой лиги.



Как сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла", за полтора часа до матча на стадионе начнется фото- и автограф-сессия с кубком и звездными гостями.





Артем Ежаков



