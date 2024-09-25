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9:55, 25 сентября 2024 года Из-за ремонта теплотрассы на Полесской в Орле временно отключат горячую воду Ограничения запланированы на 25 и 26 сентября.





В Орле проведут ремонт на центральном тепловом пункте и заменят ветхий участок теплосети на улице Полесской в рамках подготовки к зиме. Об этом сообщили в орловском филиале АО "Квадра". В связи с этим части потребителей отключат горячую воду.



До 17:00 25 сентября подачу ресурса приостановят по адресам: ул. Костомаровская, д. 1, 3, 5; ул. Октябрьская, д. 32а, 36, 134; ул. Андрианова, д. 5, 7; ул. Максима Горького д. 117.



С 18:00 25 сентября до 18:00 26 сентября ограничение затронет ул. Новикова, д. 6, 8, 13; ул. Тургенева, д. 23, 41; ул. Полесскую, д. 19; ул. С. Шаумяна, д. 3; ул. Пионерскую, д. 10.





Артем Ежаков



