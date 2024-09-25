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9:26, 25 сентября 2024 года Заболеваемость ОРВИ и COVID-19 в Орловской области продолжает расти По оценке Роспотребнадзора, это было прогнозируемо.





C 16 по 22 сентября заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в Орловской области выросла на 47,9% по сравнению с позапрошлой семидневкой. К медикам обратились больше шести тысяч человек, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.



Наибольший рост заболеваемости сохраняется у школьников. Доля пациентов в возрасте до 14 лет составляет 57,8%.



Идет в рост и заболеваемость COVID-19. Им за отчетную неделю заболели 512 человек – на 133 случая больше, чем за позапрошлый отрезок.



Продолжается вакцинация от гриппа. Укол сделали уже 78,7 тысячи человек.





Артем Ежаков



