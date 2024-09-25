Трамвайно-троллейбусному предприятию Орла планируют выделить 92 миллиона рублей
Деньги пойдут на погашение долгов.
Трамвайно-троллейбусному предприятию Орла планируют выделить 92 миллиона рублей. Вопрос перевода субсидии обсуждался на заседании профильного комитета городского совета 24 сентября.
Деньги пойдут на погашение долгов. Как уточнил председатель представительного органа Василий Новиков, средства направят на погашение кредиторской задолженности, разблокировку расчетных счетов и оплаты лизинга автобусов.
Большинством голосов предложение поддержано, окончательно решение примут на ближайшем заседании городского совета.