Главная » Новости



9:01, 25 сентября 2024 года В Орле из пожара спасли кошку и собаку Квартира в доме на Матросова загорелась вечером 24 сентября.





В шестом часу вечера 24 сентября на улице Матросова в Орле загорелась квартира на первом этаже девятиэтажки. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, в жилье выгорела кухонная утварь.



С огнем расчеты справились за семь минут и спасли из пожара домашних питомцев – кошку и собаку. Никто не пострадал.



Что стало причиной ЧП, выясняют специалисты.





Артем Ежаков



