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8:49, 25 сентября 2024 года
ФК "Орел" сыграет кубковый матч с "Соколом""Птичье" дерби начнется 25 сентября в 18:30.
25 сентября в 18:30 на стадионе Ленина в Орле прозвучит стартовый свисток матча четвертого раунда "Пути регионов" FONBET Кубка России между ФК "Орел" и саратовским "Соколом" из Первой лиги.
В случае успеха, "зелено-белые" выйдут в пятый раунд, матчи которого запланированы на 15 – 17 октября.
Артем Ежаков
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