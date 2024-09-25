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20:46, 24 сентября 2024 года В орловском аэропорту завершается реконструкция взлетно-посадочной полосы После обновления ее длина составит более 2000 метров.







В Орле продолжается реконструкция аэропорта имени Тургенева. В настоящее время ведется обновление взлетно-посадочной полосы. Ее длина после реконструкции составит 2060 метров, что позволит принимать самолеты Superjet 100, которые, согласно планам, будут летать в Орел и из Орла 6-8 раз в неделю.



Как рассказал заместитель руководителя проекта Артем Аброськин, работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы завершатся к октябрю. В ноябре планируется установить сигнальное оборудование.



Второе ключевое изменение - это строительство нового здания аэровокзала площадью 3200 квадратных метров. На первом этапе будут готовы все монолитные работы, здание обшито сэндвич-панелями, а также частично отделано внутри. Работы идут в соответствии с графиком, на объекте задействовано более сотни строителей, треть из которых - бетонщики.





Антон Киселёв



