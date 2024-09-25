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20:00, 24 сентября 2024 года В Орле могут провести соревнования среди спортсменов с ОВЗ Предварительная договоренность достигнута с президентом федерации спорта глухих.



Фото: Леонид Музалевский

В Орле могут провести масштабные спортивные состязания для людей с ограниченными возможностями здоровья. Предварительная договоренность была достигнута 24 сентября с президентом общероссийской спортивной федерации спорта глухих Дмитрием Ребровым, рассказал председатель облсовета Леонид Музалевский в соцсетях.



– В наш город президент федерации приехал для того, чтобы оценить его спортивный потенциал, познакомиться с объектами, на которых в дальнейшем можно проводить соревнования, а также наладить взаимодействие со всеми ветвями власти, - пояснил Музалевский.



В Орловской области уже проводились соревнования для спортсменов с ОВЗ. Председатель регионального заксобрания выразил уверенность в том, что спортивная инфраструктура позволяет проводить соревнования международного уровня.





Сергей Силаев



