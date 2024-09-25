Главная » Новости



20:30, 24 сентября 2024 года Руководитель УК "Зеленая роща" провел прямую линию с орловцами В центре внимания - вывоз отходов, которые складируются рядом с контейнерными площадками и бункерами.







Прямые эфиры руководителя регионального оператора по обращению с мусором в Орловской области Александра Муромского уже стали традицией. Каждый вторник в 19 часов он выходит на связь в социальных сетях.



Одним из самых актуальных вопросов стал вывоз отходов, которые скапливаются рядом с контейнерными площадками и бункерами и не относятся к ТКО. Важно отметить, что ветки, корневища деревьев, шины и строительные отходы не являются коммунальными и их размещение в местах накопления ТКО запрещено.



- Это проблема, с которой мы активно боремся, но еще многое предстоит сделать. Необходимо объяснять людям, куда можно утилизировать такие отходы, – отметил Александр Муромский.



Во время эфира также обсудили вопросы, касающиеся восстановления документов, начисления платы за услуги вывоза мусора при вступлении в наследство и другие. За 30 минут эфира каждое обращение было рассмотрено и принято к действию.





Екатерина Габова



