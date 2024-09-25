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21:00, 24 сентября 2024 года

Орловский туризм взял курс на привлечение москвичей

Гостей из столицы пригласят провести на Орловщине выходные.



Туристическая отрасль в Орловском крае стремительно развивается, и в ее рамках наметился новый вектор - привлечение москвичей. Пока еще неизвестно, в каком именно формате будут проходить такие мероприятия, но уже точно известно, что гостей из столицы будут приглашать провести выходные на Орловщине.

Накануне в центре "Мой бизнес" прошла конференция "Тренды в развитии туризма и индустрии гостеприимства", организованная для представителей орловского турбизнеса. В мероприятии приняли участие более полусотни человек, среди которых были рестораторы, туристические фирмы и гостиничные операторы.

Участники конференции обсудили не только создание качественного продукта, но и его продвижение. В этом направлении у региона уже есть определенные достижения. За последние восемь лет, с момента создания туристского кластера, отрасль значительно выросла. Было привлечено федеральное финансирование и разработаны десятки новых туристических продуктов.

Николай Ревякин, руководитель центра "Мой бизнес", отметил, что в состав туристского кластера входят 124 субъекта малого бизнеса. Для каждого из них имеется персональный менеджер, который занимается решением конкретных задач. Предприниматели могут обратиться в центр "Мой бизнес", где можно получить поддержку по всем направлениям.

Конференция носила не только теоретический, но и практический характер. Разделившись на команды по направлениям бизнеса, предприниматели изучили возможные сценарии развития регионального рынка, определили его ключевые сегменты, научились создавать на их основе ценность для туристов и выбрали коммуникационную стратегию для продвижения.


Антон Киселёв
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